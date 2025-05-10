Забруднення пляжу Чорноморка — в море скидали відходи

Труба для зливу нечистот в море. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

На околиці Одеси, поблизу популярного пляжу Чорноморка, виявили серйозне екологічне порушення. У балку зливали господарсько-побутові стоки без будь-яких дозволів. Забруднювали територію як приватні будинки, так і підприємства. Комунальники вже почали ліквідацію несанкціонованих з'єднань.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Відомо, що інспектори провели обстеження узбережжя — від вулиці Стара Люстдорфська дорога до Зелених Балки та Гірки. Під час перевірки виявили самовільно прокладені труби, через які йшов злив стічних вод прямо в природу.

"На жаль, ми бачимо системне порушення з боку як приватного сектору, так і деяких підприємств", — зазначили у Держекоінспекції.

Після виявлення порушень працівники КП "Міські дороги" почали термінове тампонування труб, через які здійснювались скиди. Одночасно фахівці екологічної інспекції взяли зразки ґрунту у місцях забруднення для подальших лабораторних аналізів.

Нагадаємо, в Одесі продовжують готувати пляжі до початку курортного сезону, їх відкриють тільки після перевірки доступності до бомбосховищ та інших заходів безпеки. Також ми писали, що шторми ще продовжують виносити міни на узбережжя Чорного моря, тому відпочивальникам слід бути обережними.