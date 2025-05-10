Загрязнение пляжа Черноморка — в море сбрасывали отходы

Труба для слива нечистот в море. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

На окраине Одессы, вблизи популярного пляжа Черноморка, обнаружили серьезное экологическое нарушение. В балку сливали хозяйственно-бытовые стоки без каких-либо разрешений. Загрязняли территорию как частные дома, так и предприятия. Коммунальщики уже начали ликвидацию несанкционированных соединений.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Известно, что инспекторы провели обследование побережья — от улицы Старая Люстдорфская дорога до Зеленых Балки и Горки. Во время проверки обнаружили самовольно проложенные трубы, через которые шел слив сточных вод прямо в природу.

"К сожалению, мы видим системное нарушение со стороны как частного сектора, так и некоторых предприятий", — отметили в Госэкоинспекции.

После выявления нарушений работники КП "Городские дороги" начали срочное тампонирование труб, через которые осуществлялись сбросы. Одновременно специалисты экологической инспекции взяли образцы почвы в местах загрязнения для дальнейших лабораторных анализов.

Напомним, в Одессе продолжают готовить пляжи к началу курортного сезона, их откроют только после проверки доступности к бомбоубежищам и других мер безопасности. Также мы писали, что штормы еще продолжают выносить мины на побережье Черного моря, поэтому отдыхающим следует быть осторожными.