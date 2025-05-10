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Неприятный сюрприз в море — на Одесчине сливали канализацию

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Дата публикации 10 мая 2025 10:13
Загрязнение пляжа Черноморка — в море сбрасывали отходы
Труба для слива нечистот в море. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

На окраине Одессы, вблизи популярного пляжа Черноморка, обнаружили серьезное экологическое нарушение. В балку сливали хозяйственно-бытовые стоки без каких-либо разрешений. Загрязняли территорию как частные дома, так и предприятия. Коммунальщики уже начали ликвидацию несанкционированных соединений.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Известно, что инспекторы провели обследование побережья — от улицы Старая Люстдорфская дорога до Зеленых Балки и Горки. Во время проверки обнаружили самовольно проложенные трубы, через которые шел слив сточных вод прямо в природу.

"К сожалению, мы видим системное нарушение со стороны как частного сектора, так и некоторых предприятий", — отметили в Госэкоинспекции.

После выявления нарушений работники КП "Городские дороги" начали срочное тампонирование труб, через которые осуществлялись сбросы. Одновременно специалисты экологической инспекции взяли образцы почвы в местах загрязнения для дальнейших лабораторных анализов.

Напомним, в Одессе продолжают готовить пляжи к началу курортного сезона, их откроют только после проверки доступности к бомбоубежищам и других мер безопасности. Также мы писали, что штормы еще продолжают выносить мины на побережье Черного моря, поэтому отдыхающим следует быть осторожными.

Одесса Черное море пляж Одесская область курорты Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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