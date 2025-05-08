На узбережжі Одещини небезпечно через російські міни — речник ВМС Плетенчук

Мінна небезпека. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після відкриття пляжів до Одеси приїдуть чимало туристів, аби оздоровитися та насолодитися морем. Однак шторми ще продовжують виносити міни на узбережжя, тому відпочивальникам слід бути обережними.

Про це в рамках марафону "Єдині новини" розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

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Обережно, міни

Дмитро Плетенчук розповів, що шторми продовжують викидати на узбережжя міни, які росіяни розкидали морським коридором з літаків. І навіть перевірка зон відпочинку не зможе захистити від цього явища на всі 100%. Тому у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно одразу викликати відповідні служби.

"Узбережжя буде перевірено відповідними службами, однак це не гарантує, що під час чергового шторму там не винесе чергову морську міну. В такій ситуації зволікати не варто. Треба одразу покинути цю локацію, викликати відповідні служби, тому що це є вкрай небезпечним явищем", — каже речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук також нагадав про екологічні ризики відкриття сезону, оскільки чорноморська акваторія забруднена мазутом з затонулих російських танкерів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що пляжі у Затоці зачинені для туристів. А також про підготовку зон відпочинку в Одесі.