Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Пляжи в Затоке на Одесчине закрыты для туристов — ответ ОВА

Пляжи в Затоке на Одесчине закрыты для туристов — ответ ОВА

Ua en ru
Дата публикации 8 мая 2025 14:30
Пляжи региона закрыты — Одесская ОГА ответила на запрос Новини.LIVE относительно зон отдыха
Одесский пляж. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на многочисленную рекламу в социальных сетях — открывать одесское побережья для туристов пока не будут. Пляжи в Затоке и на Каролино-Бугазе закрыты для гражданских там установлен особый режим. 

Такой ответ был дан официальный запрос Новини.LIVE в Одесскую областную военную администрацию.

Реклама
Читайте также:

Затока закрыта

В ОВА отмечают что на сегодняшний день на определенных участках Одесской области действует особый режим въезда и выезда, а также перемещения там граждан. Нахождение на побережье Черного море и передвижения там на транспортных средствах запрещено. Это касается, в том числе села Каролина-Бугаз и поселка Затока. Однако с целью оздоровления граждан были созданы комиссии по обследованию готовности пляжей к открытию.  

"На основании предоставленных в областную государственную (военную) администрацию и оперативно-тактическую группировку "Одесса" актов обследования будет приниматься решение о частичном доступе граждан на участки пляжных зон. При этом следует отметить, что по состоянию на данный момент официально пляжные участки на побережье Черного моря Одесской области для оздоровления не открыты", говорится в ответе ОВА на запрос Новини.LIVE.

Отдых откладывается — пляжи Одесчины пока официально закрыты - фото 1
Официальный ответ. Фото: Новини.LIVE
Отдых откладывается — пляжи Одесчины пока официально закрыты - фото 2
Ответ ОВА. Фото: Новини.LIVE

Так же в Одесской областной администрации подчеркнули, что распространение видео с закрытых зон карается по закону. 

Добавим, что в этом году по предварительным данным на Одесчине планируется открыть более 40 пляжей для отдыхающих. Однако на сегодняшний день еще ни один арендатор не получил разрешающие документы.  

Напомним, недавно мы писали о подготовке одесских пляжей к сезону. А также о проблемах с инклюзивностью на зонах отдыха.

Одесса отдых пляж Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER