Пляжи региона закрыты — Одесская ОГА ответила на запрос Новини.LIVE относительно зон отдыха

Одесский пляж. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на многочисленную рекламу в социальных сетях — открывать одесское побережья для туристов пока не будут. Пляжи в Затоке и на Каролино-Бугазе закрыты для гражданских там установлен особый режим.

Такой ответ был дан официальный запрос Новини.LIVE в Одесскую областную военную администрацию.

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Затока закрыта

В ОВА отмечают что на сегодняшний день на определенных участках Одесской области действует особый режим въезда и выезда, а также перемещения там граждан. Нахождение на побережье Черного море и передвижения там на транспортных средствах запрещено. Это касается, в том числе села Каролина-Бугаз и поселка Затока. Однако с целью оздоровления граждан были созданы комиссии по обследованию готовности пляжей к открытию.

"На основании предоставленных в областную государственную (военную) администрацию и оперативно-тактическую группировку "Одесса" актов обследования будет приниматься решение о частичном доступе граждан на участки пляжных зон. При этом следует отметить, что по состоянию на данный момент официально пляжные участки на побережье Черного моря Одесской области для оздоровления не открыты", — говорится в ответе ОВА на запрос Новини.LIVE.

Официальный ответ. Фото: Новини.LIVE

Ответ ОВА. Фото: Новини.LIVE

Так же в Одесской областной администрации подчеркнули, что распространение видео с закрытых зон карается по закону.

Добавим, что в этом году по предварительным данным на Одесчине планируется открыть более 40 пляжей для отдыхающих. Однако на сегодняшний день еще ни один арендатор не получил разрешающие документы.

Напомним, недавно мы писали о подготовке одесских пляжей к сезону. А также о проблемах с инклюзивностью на зонах отдыха.