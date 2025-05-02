Одеські пляжі перевірять на інклюзивність - як саме

Одеський пляж. Фото: Новини.LIVE

Традиційно курортний сезон, до повномасштабного вторгнення, починався з 1 травня. Війна внесла свої корективи і тут. Підготовка пляжів ще триває, а ось на що потрібно зробити акцент орендарям нагадали в мерії на зустрічі підприємців із міським головою.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

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Проблеми пляжів

Так, на четвертому році війни, далеко не всі одеські пляжі обладнані укриттями. На зустрічі з підприємцями з'ясувалося, що необхідно ще щонайменше 12. Що ж стосується безпеки на воді, то, за інформацією профільних міських служб, уже проведено обстеження й очищення від сторонніх предметів пляжних ділянок, які не перебувають в оренді. Готуються до роботи спостережно-рятувальні пости й техніка. Підготовлено засоби радіозв'язку та гучномовці для оповіщення громадян під час повітряних тривог.

Окрім того, цього року вже проводиться постійне патрулювання узбережжя та моніторинг акваторії. Робиться це не лише для виявлення підозрілих предметів, а й нафтопродуктів, які до нас принесло течією після катастрофи російських танкерів біля узбережжя Криму.

Інклюзивність у пріоритеті

Мер Геннадій Труханов звернувся також до орендарів із проханням зробити більш доступними пляжі для людей з інвалідністю. Наприклад, розглянути питання встановлення басейнів і спеціального обладнання для безпечного занурення у воду.

"Маємо такі вимоги у суспільства — маємо реагувати та об'єднувати зусилля. Безпека — це наш із вами обов'язок, а якість — ваші конкурентні переваги", — зазначив Геннадій Труханов.

Засідання міськради. Фото: міськрада

Перевірка пляжів

Незабаром відбудеться перевірка одеських пляжів на відповідність вимогам інклюзивності за європейськими стандартами. Об'єкти, які її пройдуть, внесуть у міську карту безбар'єрності, яка все ще перебуває в розробці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про курортний сезон в Одесі. А також про макет інклюзивного пляжу на Дельфіні.