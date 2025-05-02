Одесские пляжи проверят на инклюзивность - как именно

Одесский пляж. Фото: Новини.LIVE

Традиционно курортный сезон до полномасштабного вторжения начинался с 1 мая. Война внесла свои коррективы и здесь. Подготовка пляжей еще ведется, а вот на что нужно сделать акцент арендаторам напомнили в мэрии на встрече предпринимателей с городским головой.

Об этом сообщили на официальном канале города.

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Проблемы пляжей

Так на четвертом годе войны далеко не все одесские пляжи оборудованы укрытиями. На встрече с предпринимателями выяснилось что необходимо еще как минимум 12. Что же касается безопасности на воде то по информации профильных городских служб уже проведено обследование и очистка от посторонних предметов пляжные участки, не находящиеся в аренде. Готовятся к работе наблюдательно-спасательные посты и техника. Подготовлены средства радиосвязи и громкоговорители для оповещения граждан во время воздушных тревог.

Кроме этого в этом году уже проводится постоянное патрулирование побережья и мониторинг акватории. Делается это не только для выявления подозрительных предметов, но и нефтепродуктов, которые к нам принесло течением после катастрофы российских танкеров у побережья Крыма.

Инклюзивность в приоритете

Мэр Геннадий Труханов обратился также к арендаторам с просьбой сделать более доступными пляжи для людей с инвалидностью. Например, рассмотреть вопрос установки бассейнов и специального оборудования для безопасного погружения в воду.

"Есть такие требования у общества — должны реагировать и объединять усилия. Безопасность — это наша с вами обязанность, а качество ваши конкурентные преимущества", — отметил Геннадий Труханов.

Заседание горсовета. Фото: горсовет

Проверка пляжей

Вскоре состоится проверка одесских пляжей на соответствие требованиям инклюзивности по европейским стандартам. Объекты, которые ее пройдут, будут внесены в городскую карту безбарьерности, которая все еще находится в разработке.

Напомним, недавно мы писали о курортном сезоне в Одессе. А также о макете инклюзивного пляжа на Дельфине.