В Одесі повним ходом триває підготовка пляжів до літнього сезону - Кіпер

Пляж в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі повним ходом триває підготовка пляжів до літнього сезону. Наразі міські служби перевіряють узбережжя, аби виявити зони, де одесити зможуть купатися, не побоюючись за свою безпеку.

Про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі День.LIVE.

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Підготовка пляжів

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в регіоні вже підписано розпорядження про початок підготовки до роботи пляжів. Для цього чиновники співпрацюють із військовими та ДСНС. Наразі основна мета — перевірити наявність укриттів, убезпечити території від підпливаючих морських мін і визначити зони, де можна купатися без ризиків.

"Стримувати людей немає сенсу. Люди мають відпочивати, оздоровлюватися, отримувати вітамін D та психологічне розвантаження. Одеса живе, і це важливо не лише для місцевих, а й для всієї країни", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В ОВА наголошують, що якісна підготовка пляжів важлива також для розвитку туризму в Одесі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про боротьбу із забрудненням пляжів мазутом. А також про те, що одеські пляжі не обладнані для людей з інвалідністю.