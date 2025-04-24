В Одессе полным ходом идет подготовка пляжей к летнему сезону - Кипер

Пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе полным ходом идет подготовка пляжей к летнему сезону. Сейчас городские службы проверяют побережье, чтобы выявить зоны, где одесситы смогут купаться, не переживая за свою безопасность.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире День.LIVE.

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Подготовка пляжей

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в регионе уже подписано распоряжение о начале подготовки к работе пляжей. Для этого чиновники сотрудничают с военными и ГСЧС. Сейчас основная цель — проверить наличие укрытий, обезопасить территории от подплывающих морских мин и определить зоны, где можно купаться без рисков.

"Сдерживать людей нет смысла. Люди должны отдыхать, оздоравливаться, получать витамин D и психологическую разгрузку. Одесса живет, и это важно не только для местных, но и для всей страны",— говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В ОВА отмечают, что качественная подготовка пляжей важна также для развития туризма в Одессе.

Напомним, недавно мы писали о борьбе с загрязнением пляжей мазутом. А также о том, что одесские пляжи не оборудованы для людей с инвалидностью.