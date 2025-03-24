У одесских пляжей проблемы с инклюзивностью

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесские пляжи в Аркадии накануне сезона совсем не приспособлены для людей с инвалидностью. Пандусы не обновлены и находятся в запущенном состоянии, из-за чего люди на колясках не могут ими пользоваться.

Видео с таким пляжем выложила в соцсеть депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова.

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Нет инклюзивности

На видео, которое выложила Анастасия Большедворова, можно увидеть старый заброшенный пандус в Аркадии, пользоваться которым почти невозможно. За перила очень трудно схватиться, ведь они находятся слишком далеко друг от друга. К тому же, вдоль спуска расставлены корзины для мусора, которые еще больше затрудняют пользование сооружением. Кроме того, асфальтовое покрытие старое и повреждено, а на самом выходе к пляжу находятся опасные металлические арматуры, изъеденные ржавчиной. Депутат горсовета пообещала обратиться к коммунальщикам по этому поводу.

"Они опасны, этой видовой площадкой невозможно даже с ребенком воспользоваться. Я сделаю обращение со своей стороны к коммунальному предприятию, которое за это все отвечает. Мэр города Труханов назначил этот год годом инклюзивности. Так где же оно?" — говорит Анастасия Большедворова.

Напомним, недавно мы писали об угрозе для курортного сезона в Одессе. А также о мазуте на побережье.