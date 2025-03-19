Российский мазут на одесских пляжах - можно ли купаться

Работа на пляжах, пострадавших от разлива топлива. Фото: vesti.az

В Одессе зафиксировано появление мазутных пятен на побережье, причиной этого стали изменения погодных условий и течения в Черном море. Специалисты объясняют, что загрязнение носит временный характер, однако летом, когда температура воды повысится, ситуация может ухудшиться. Есть ли угроза для курортного сезона и насколько она серьезна?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с одесским экологом Владиславом Балинским.

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Выбросы мазута на пляже

О том, что мазут с затонувших российских танкеров еще в декабре дойдет до Одесской области, у экологов не было сомнений. С первых дней экологической катастрофы было понятно — бороться с последствиями будем еще долго. Все эти месяцы проблема не давала о себе знать, но как только поднялся шторм и немного потеплело, стали появляться первые сгустки на пляжах Одессы.

"Я с самого начала сказал, что, скорее всего, есть все признаки, что мазут Черноморским течением был заброшен и напротив Одессы тоже, и западнее до границы с Румынией. И только то, попадет он на берег непосредственно или нет, зависит от силы и направления ветра", — говорит одесский эколог Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский о выбросах мазута на пляже. Фото: Новини.LIVE

Изменение погодных условий в Одессе, в частности ветер, направленный в сторону побережья, стали одной из причин появления мазутных пятен. Под воздействием ветра и волн нефтяное загрязнение перемещается, а его части оседают на песок, образуя черные сгустки. По словам эксперта, пока это загрязнение имеет эпизодический характер, однако они могут повторяться.

"То есть это не будет постоянная пленка. Она будет то появляться, то ее не будет. Можем ли мы как-то повлиять на этот процесс? Нет, уже не можем", — отметил Владислав Балинский.

Люди около моря. Фото: Новини.LIVE

Чистые пляжи

Масштабы загрязнения могут варьироваться. Пляжи, защищенные от ветра и неблагоприятных погодных условий, пострадают меньше. Однако это вовсе не означает, что последствий вообще не будет — так или иначе нефтяную пленку и куски мазута будут находить везде.

"То есть, какая будет, скажем, чистота, какой масштаб, мне трудно пока сказать. Ну сто процентов, что это даже сопоставимо не будет с тем, что мы там у московитов наблюдали. Потому что концентрация загрязнения в сотни, если не в тысячи раз ниже", — говорит эксперт.

Набережная Одессы. Фото: Новини.LIVE

Последствия летом

Пиковое обострение ситуации ожидается в августе, когда температура воды достигнет максимума. Если на поверхности образуется стойкая пленка нефтепродуктов, возможен заморный процесс — явление, которое может серьезно повлиять на морскую экосистему.

"Надо понимать, что вся акватория побережья украинской части более или менее уязвима, но именно Одесский залив максимально уязвим как раз вот от таких воздействий, потому что он находится под очень серьезным антропогенным воздействием", — отметил Владислав Балинский.

Набережная Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сейчас нет критической угрозы для отдыхающих, однако в летние месяцы ситуация может обостриться. И уже тогда будет вопрос — стоит ли открывать пляжи? Однако для эффективного реагирования необходимы дополнительные исследования, которые помогут определить расположение основных отложений мазута и разработать меры по его ликвидации.

Ранее мы писали, в Офисе президента опровергли информацию, которую распространяют в СМИ относительно фигурирования одесского порта в переговорах Трампа и РФ. А также о том, что враг вывел свои корабли из Черного моря — угроза для Одесской области.