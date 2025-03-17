Мазут дістався одеського пляжу "Лузанівка"

Мазут на пляжі. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На пляжі "Лузанівка" в Одесі виявили мазут з російських танкерів. Відібрані фракції нафтопродукту фахівці вже відправили на лабораторні дослідження.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Екологи зафіксували згустки мазуту розміром 8-12 сантиметрів на відрізку пляжу більш ніж на 50 метрів. Наразі фахівцями відібрані зразки морської води для аналізу на вміст нафтопродуктів. Крім того, саму забруднюючу речовину разом з піском також передали на лабораторні дослідження до УкрНЦЕМ.

"У разі виявлення на узбережжі або у воді згустків мазуту чи будь-яких інших залишків нафтопродуктів, просимо повідомити фахівців Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу за номером телефону (048) 705-40-02 або через додаток "Екозагроза", — йдеться у повідомленні Держекоінспекції.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про попередню перевірку морської акваторії Одещини. А також про те, наскільки в нашому місті забруднене повітря.