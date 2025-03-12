Який рівень чистоти повітря в Одесі

Одеське узбережжя. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Співробітники ДСНС ліквідували пожежу на одному з резервуарів, спричинену атакою РФ в ніч з 11 на 12 березня. Вміст небезпечних речовин в повітрі, за даними офіційних служб, наразі в межах норми.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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Проте мешканці Одеси помітили, що, відповідно до показників чистоти повітря (AQI), в деяких районах міста ситуація не така гарна. Наприклад, користувачі соцмереж виявили, що на вулиці Пішонівській та на її околицях показник становить 113 одиниць, що є небезпечним для чутливих груп населення.

Чистота повітря в Одесі. Фото: соцмережі

Світові показники чистоти повітря

Чистота атмосферного повітря оцінюється за шістьма категоріями:

0-50 — Добре: якість повітря вважається задовільною, а забруднення повітря не становить небезпеки або не становить нічого.

51-100 — Помірний рівень: Якість повітря прийнятна; однак деякі забруднювачі можуть викликати помірне занепокоєння для здоров'я дуже невеликої кількості людей.

101-150 — Нездоровий для чутливих груп: такі люди можуть мати наслідки для здоров'я. Це навряд чи вплине на широку громадськість.

151-200 — нездоровий: кожен може почати відчувати вплив на здоров'я; члени чутливих груп можуть мати більш серйозні наслідки.

201-300 — дуже нездоровий: медичні попередження про надзвичайні ситуації. Більша ймовірність ураженості всього населення.

300+ — небезпечний рівень: кожен може мати більш серйозні наслідки для здоров’я

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан повітря в Одесі вчора після удару. А також про забруднену атмосферу в Києві.