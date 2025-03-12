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Чистота повітря в Одесі — чи є небезпека для здоров'я

12 березня 2025 11:10
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Який рівень чистоти повітря в Одесі
Одеське узбережжя. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Співробітники ДСНС  ліквідували пожежу на одному з резервуарів, спричинену атакою РФ в ніч з 11 на 12 березня. Вміст небезпечних речовин в повітрі, за даними офіційних служб, наразі в межах норми.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Одеській області.

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Проте мешканці Одеси помітили, що, відповідно до показників чистоти повітря (AQI), в деяких районах міста ситуація не така гарна. Наприклад, користувачі соцмереж виявили, що на вулиці Пішонівській та на її околицях показник становить 113 одиниць, що є небезпечним для чутливих груп населення.

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Чистота повітря в Одесі. Фото: соцмережі

Світові показники чистоти повітря

Чистота атмосферного повітря оцінюється за шістьма категоріями:

  • 0-50  —  Добре: якість повітря вважається задовільною, а забруднення повітря не становить небезпеки або не становить нічого.
  • 51-100  —  Помірний рівень: Якість повітря прийнятна; однак деякі забруднювачі можуть викликати помірне занепокоєння для здоров'я дуже невеликої кількості людей.
  • 101-150  —  Нездоровий для чутливих груп: такі люди можуть мати наслідки для здоров'я. Це навряд чи вплине на широку громадськість.
  • 151-200 — нездоровий: кожен може почати відчувати вплив на здоров'я; члени чутливих груп можуть мати більш серйозні наслідки.
  • 201-300 — дуже нездоровий: медичні попередження про надзвичайні ситуації. Більша ймовірність ураженості всього населення.
  • 300+ — небезпечний рівень: кожен може мати більш серйозні наслідки для здоров’я

Нагадаємо, нещодавно ми писали про стан повітря в Одесі вчора після удару. А також про забруднену атмосферу в Києві.

Одеса Новини Одеси екологія атмосфера забруднення повітря
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