Какой уровень чистоты воздуха в Одессе

Чистота воздуха в Одессе — есть ли опасность для здоровья
Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар на одном из резервуаров, вызванный атакой РФ в ночь с 11 на 12 марта. Содержание опасных веществ в воздухе, по данным официальных служб, находится в пределах нормы.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Одесской области.
Воздух в Одессе
Однако жители Одессы заметили, что, согласно показателям чистоты воздуха (AQI), в некоторых районах города ситуация не так хороша. Например, пользователи соцсетей обнаружили, что на улице Пишоновской и в ее окрестностях, показатель составляет 113 единиц, что является опасным для чувствительных групп населения.
Мировые показатели чистоты воздуха
Чистота атмосферного воздуха оценивается по шести категориям:
- 0 - 50 — Хорошо: качество воздуха считается удовлетворительным, а загрязнение воздуха не представляет опасности или не представляет ничего.
- 51 -100 — Умеренный уровень: Качество воздуха приемлемо; однако некоторые загрязнители могут вызывать умеренную обеспокоенность для здоровья очень небольшого количества людей.
- 101-150 — Нездоровый для чувствительных групп: такие люди могут иметь последствия для здоровья. Это вряд ли повлияет на широкую общественность.
- 151-200 — нездоровый: каждый может начать испытывать влияние на здоровье; члены чувствительных групп могут иметь более серьезные последствия.
- 201-300 — очень нездоровый: медицинские предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Большая вероятность поражения всего населения.
- 300+ — опасный уровень: каждый может иметь более серьезные последствия для здоровья
Напомним, недавно мы писали о состоянии воздуха в Одессе вчера после удара. А также о загрязненной атмосфере в Киеве.
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