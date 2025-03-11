Повітря Одеси дослідили на рівень забруднення

Стан повітря в Одесі сьогодні — що показує лабораторія
Через дим у небі після нічного обстрілу в Одеській міськраді вирішили перевірити рівень забруднення атмосфери. Наразі моніторинг поки не виявив перевищень допустимих концентрацій.
Про це повідомляє офіційний канал міста.
Як проводився моніторинг
За даними вимірювань пересувної лабораторії КП "Муніципальний центр екологічної безпеки", наразі перевищень норм граничнодопустимих концентрацій забруднювальних речовин у повітрі міста не зафіксовано. Екологи проводили моніторинг за чотирма наступними показниками:
- оксид вуглецю,
- діоксид азоту,
- озон,
- тверді частки продуктів горіння розміром 2,5 мкм та 10 мкм.
"Пересувна муніципальна лабораторія продовжує моніторинг стану атмосферного повітря", — додають у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому одеситам сьогодні радять не виходити на вулицю та зачиняти вікна. А також про знаходження концтабору для тварин на Одещині.
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