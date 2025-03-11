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Стан повітря в Одесі сьогодні — що показує лабораторія

11 березня 2025 17:07
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Повітря Одеси дослідили на рівень забруднення
Дим над Одесою. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через дим у небі після нічного обстрілу в Одеській міськраді вирішили перевірити рівень забруднення атмосфери. Наразі моніторинг поки не виявив перевищень допустимих концентрацій.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Як проводився моніторинг

За даними вимірювань пересувної лабораторії КП "Муніципальний центр екологічної безпеки", наразі перевищень норм граничнодопустимих концентрацій забруднювальних речовин у повітрі міста не зафіксовано. Екологи проводили моніторинг за чотирма наступними показниками:

  • оксид вуглецю,
  • діоксид азоту,
  • озон,
  • тверді частки продуктів горіння розміром 2,5 мкм та 10 мкм. 

"Пересувна муніципальна лабораторія продовжує моніторинг стану атмосферного повітря", — додають у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому одеситам сьогодні радять не виходити на вулицю та зачиняти вікна. А також про знаходження концтабору для тварин на Одещині.

Одеса повітря Новини Одеси атмосфера забруднення повітря
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