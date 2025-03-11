Вредные продукты горения над Одессой - что делать

Одесситам советуют избежать прогулок и закрыть окна — причины
Сегодня ночью, из-за обстрелов, на территории Одесской области произошел 21 пожар, из них 5 в областном центре. В результате горения в воздух попало значительное количество загрязняющих и опасных веществ.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Что делать
Многие горожане утром видели темный дым от пожаров в небе. Эти продукты горения являются опасными, уверяют медики. До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют следующие меры безопасности:
- По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.
- Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.
- Поддерживайте водный баланс. Пейте много жидкости.
- Используйте маску или респиратор.
- Используйте очистители воздуха.
- Делайте влажную уборку помещений.
Ученые сейчас осуществляют мониторинг атмосферы, о результатах которого обещают сообщить позже. Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе Минсреды "Экоугроза".
Напомним, недавно мы писали о пожарах в Одесской области из-за халатности. А также о возгорании из-за обстрела в Запорожье.
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