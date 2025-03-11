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Одесситам советуют избежать прогулок и закрыть окна — причины

11 марта 2025 11:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Вредные продукты горения над Одессой - что делать
Дым над Одессой. Фото: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сегодня ночью, из-за обстрелов, на территории Одесской области произошел 21 пожар, из них 5 в областном центре. В результате горения в воздух попало значительное количество загрязняющих и опасных веществ.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Что делать

Многие горожане утром видели темный дым от пожаров в небе. Эти продукты горения являются опасными, уверяют медики. До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют следующие меры безопасности:

  • По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.
  • Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.
  • Поддерживайте водный баланс. Пейте много жидкости.
  • Используйте маску или респиратор.
  • Используйте очистители воздуха.
  • Делайте влажную уборку помещений.

Ученые сейчас осуществляют мониторинг атмосферы, о результатах которого обещают сообщить позже. Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе Минсреды "Экоугроза".

Напомним, недавно мы писали о пожарах в Одесской области из-за халатности. А также о возгорании из-за обстрела в Запорожье.

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