Вредные продукты горения над Одессой - что делать

Дым над Одессой. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ночью, из-за обстрелов, на территории Одесской области произошел 21 пожар, из них 5 в областном центре. В результате горения в воздух попало значительное количество загрязняющих и опасных веществ.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Читайте также:

Что делать

Многие горожане утром видели темный дым от пожаров в небе. Эти продукты горения являются опасными, уверяют медики. До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуют следующие меры безопасности:

По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.

Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.

Поддерживайте водный баланс. Пейте много жидкости.

Используйте маску или респиратор.

Используйте очистители воздуха.

Делайте влажную уборку помещений.

Ученые сейчас осуществляют мониторинг атмосферы, о результатах которого обещают сообщить позже. Состояние воздуха и радиационный фон можно отслеживать на веб-ресурсе Минсреды "Экоугроза".

Напомним, недавно мы писали о пожарах в Одесской области из-за халатности. А также о возгорании из-за обстрела в Запорожье.