Шкідливі продукти горіння над Одесою - що робити

Дим над Одесою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вночі, через обстріл, на території Одещини відбулась 21 пожежа, з них 5 в обласному центрі. Внаслідок горіння у повітря потрапила значна кількість забруднюючих та небезпечних речовин.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Що робити

Чимало містян зранку бачили темний дим від пожеж у небі. Ці продукти горіння є небезпечними, запевняють медики. До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують наступні заходи безпеки:

За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.

Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.

Підтримуйте водний баланс. Пийте багато рідини.

Використовуйте маску або респіратор.

Використовуйте очисники повітря.

Робіть вологе прибирання приміщень.

Науковці наразі здійснюють моніторинг атмосфери, про результати якого обіцяють повідомити згодом. Стан повітря та радіаційний фон можна відстежувати на вебресурсі Міндовкілля "Екозагроза".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежі на Одещині через недбалість. А також про загоряння через обстріл у Запоріжжі.