137 пожаров за неделю в Одесской области — детали

Пожар в Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

За прошедшую неделю сотрудники ГСЧС Одесской области выезжали на ликвидацию пожаров на открытых территориях 137 раз. За этот период огонь уничтожил более 60 гектаров земли.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Основной причиной почти всех пожаров в полях и лесах является неосторожность и небрежность людей. В частности, речь идет о случаях, когда местные жители сжигают сухую траву и мусор, из-за чего огонь перекидывается на растительность поблизости. А это в свою очередь представляет угрозу для всей экосистемы.

"Мы еще раз призываем, соблюдайте правила пожарной безопасности! Не сжигайте сухую траву и мусор! " — добавляют в ГСЧС.

Добавим, по статье 77 КУоАП, штраф за нарушение требований пожарной безопасности в лесах — 1530 гривен.

Пожар в Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Пожар в Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Что делать при обнаружении пожара

При обнаружении пожара:

обязательно сообщите о пожаре по тел.: "101";

незначительный огонь попробуйте потушить водой, грунтом, песком или плотной тканью;

если огонь большой — выходите из леса в направлении против ветра;

сообщайте о пожаре людей, в случае необходимости помогите им покинуть лес.

Кроме того, посещать лес в пожароопасный период вообще запрещается.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, которого оштрафовали из-за сжигания листьев. А также о возгорании в лесном хозяйстве.