137 пожеж за тиждень на Одещині — деталі

Пожежа на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

За минулий тиждень співробітники ДСНС Одещини виїжджали на ліквідацію пожеж на відкритих територіях 137 разів. За цей період вогонь знищив понад 60 гектарів землі.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:

Пожежі в регіоні

Основною причиною майже усіх пожеж у полях та лісах є необережність та недбалість людей. Зокрема, йдеться про випадки, коли місцеві мешканці спалюють суху траву та сміття, через що вогонь перекидається на рослинність поблизу. А це своєю чергою становить загрозу для всієї екосистеми.

"Ми вкотре закликаємо, дотримуйтесь правил пожежної безпеки! Не спалюйте суху траву та сміття!" — додають у ДСНС.

Додамо, за статтею 77 КУпАП, штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах — 1530 гривень.

Пожежа на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Пожежа на Одещині. Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Що робити при виявлені пожежі

При виявленні пожежі:

обов’язково повідомте про пожежу за тел.: "101";

незначний вогонь спробуйте загасити водою, ґрунтом, піском або щільною тканиною;

якщо вогонь великий — виходьте з лісу у напрямку проти вітру;

повідомляйте про пожежу людей, у разі необхідності допоможіть їм покинути ліс.

Крім того, відвідувати ліс у пожежонебезпечний період взагалі забороняється.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, якого оштрафували через спалювання листя. А також про займання в лісовому господарстві.