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На Одесчине нашли концлагерь для животных — зоозащитники

10 марта 2025 16:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
В Одесской области нашли яму, куда сбрасывали живых собак и кошек
Больная собака. Фото иллюстративное: freepik
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В городе Раздельная Одесской области нашли бетонную яму, куда выбрасывали еще живых собак и кошек, обрекая их на смерть. Зоозащитники успели спасти оттуда четырех животных.

Видео с животными в яме распространяется по соцсетям.

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Своеобразный концлагерь для животных обнаружили случайно местные подростки, которые гуляли по заброшенным местам. Они услышали собачье скуление, а когда пошли на звук — увидели в большом бетонном углублении четырех псов. Люди позвали зоозащитников, которые достали четвероногих из ямы. Кроме того, волонтеры также вытащили откуда-то три собачих и один кошачий труп.

"Мы не знаем, кто их туда сбрасывал, но это дело человеческих рук. Если бы это была одна собака, можно было бы предположить, что она туда случайно упала, но семь собак и один кот. Это не совпадение",— говорит зоозащитница Татьяна Чабалина.

Напомним, недавно мы писали о том, как на Прикарпатье арестовали лошадей. А также о том, каких животных продают украинцы на OLX.

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