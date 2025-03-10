На Одещині знайшли яму, куди скидали живих собак та котів

Хворий собака. Фото ілюстративне: freepik

В місті Роздільна Одеської області знайшли бетонну яму, куди викидали ще живих собак та котів, прирікаючи їх на смерть. Зоозахисники встигли врятувати звідти чотирьох тварин.

Відео з тваринами в ямі шириться соцмережами.

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Своєрідний концтабір для тварин виявили випадково місцеві підлітки, які гуляли покинутими місцями. Вони почули собаче скиглення, а коли пішли на звук — побачили у великому бетонному заглибленні чотирьох псів. Люди покликали зоозахисників, які дістали чотирилапих з ями. Крім того, волонтери також витягли звідти три собачих та один котячий труп.

"Ми не знаємо, хто їх туди скидав, але це справа людських рук. Якби це був один собака, можна було б припустити, що він туди випадково впав, але сім собак і один кіт. Це не збіг", — каже зоозахисниця Тетяна Чабаліна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Прикарпатті заарештували коней. А також про те, яких тварин продають українці на OLX.