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Бесплатная стерилизация котов в Одессе — адреса клиник

3 марта 2025 14:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Кто будет вакцинировать кошек и котов Одессы
Одесский дикий кот. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Департамент экологии горсовета избрал победителя тендера на предоставление услуг по биостерилизации и вакцинации  котов и кошек города. Инициатива направлена на уменьшение количества бездомных животных в Одессе.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Победители конкурса

По результатам конкурса вакцинировать и стерилизовать городских животных будут:

В Киевском и Хаджибейском районах:

  • ФЛП Приходченко Никита Александрович Ветеринарная клиника "Зоология"
    Адрес: ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 73/1
    Телефон: 095 925 91 69
    График работы: вторник - суббота, 10:00-19:00 (перерыв 13:00-14:00)

В Приморском и Пересыпском районах:

  • ООО "ТИНА 2008" Ветеринарная клиника
    Адрес: ул. Софиевская, 32
    Телефон: 0 800 336 481
    График работы: без выходных, 09:30-17:00

Как получить услугу бесплатно

Для того чтобы записать животное на бесплатный прием, надо:

  • Записаться на прием первого числа месяца.
  • Принести в определенную дату и время кота/кошку вместе с фото среды ее проживания.
  • На следующий день забрать стерилизованное животное в указанное время и отпустить его в естественную среду обитания.

"Эта инициатива направлена на гуманное уменьшение количества бездомных животных и улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали о продаже экзотического животного в Одессе. А также о женщине, которая избила собаку и удерживала еще 70 зверей в запущенном состоянии.

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