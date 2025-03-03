Кто будет вакцинировать кошек и котов Одессы

Бесплатная стерилизация котов в Одессе — адреса клиник
Департамент экологии горсовета избрал победителя тендера на предоставление услуг по биостерилизации и вакцинации котов и кошек города. Инициатива направлена на уменьшение количества бездомных животных в Одессе.
Об этом сообщается на официальном канале города.
Победители конкурса
По результатам конкурса вакцинировать и стерилизовать городских животных будут:
В Киевском и Хаджибейском районах:
- ФЛП Приходченко Никита Александрович Ветеринарная клиника "Зоология"
Адрес: ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 73/1
Телефон: 095 925 91 69
График работы: вторник - суббота, 10:00-19:00 (перерыв 13:00-14:00)
В Приморском и Пересыпском районах:
- ООО "ТИНА 2008" Ветеринарная клиника
Адрес: ул. Софиевская, 32
Телефон: 0 800 336 481
График работы: без выходных, 09:30-17:00
Как получить услугу бесплатно
Для того чтобы записать животное на бесплатный прием, надо:
- Записаться на прием первого числа месяца.
- Принести в определенную дату и время кота/кошку вместе с фото среды ее проживания.
- На следующий день забрать стерилизованное животное в указанное время и отпустить его в естественную среду обитания.
"Эта инициатива направлена на гуманное уменьшение количества бездомных животных и улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в городе", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно мы писали о продаже экзотического животного в Одессе. А также о женщине, которая избила собаку и удерживала еще 70 зверей в запущенном состоянии.
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