Хто вакцинуватиме кішок та котів Одеси

Безкоштовна стерилізація котів в Одесі — адреси клінік
Департамент екології міськради обрав переможця тендеру на надання послуг з біостерилізації та вакцинації безпритульних кішок та котів міста. Ініціатива направлена на зменшення кількості бездомних тварин в Одесі.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
Переможці конкурсу
За результатами конкурсу вакцинувати та стерилізувати міських тварин будуть:
У Київському та Хаджибейському районах:
- ФОП Приходченко Микита Олександрович Ветеринарна клініка "Зоологія"
Адреса: вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1
Телефон: 095 925 91 69
Графік роботи: вівторок – субота, 10:00–19:00 (перерва 13:00–14:00)
У Приморському та Пересипському районах:
- ТОВ "ТІНА 2008" Ветеринарна клініка
Адреса: вул. Софіївська, 32
Телефон: 0 800 336 481
Графік роботи: без вихідних, 09:30–17:00
Як отримати послугу безкоштовно
Для того щоб записати тварину на безкоштовний прийом треба:
- Записатися на прийом першого числа місяця
- Принести у визначену дату та час кота/кішку разом із фото середовища її мешкання.
- Наступного дня забрати стерилізовану тварину у зазначений час та відпустити її у природне середовище мешкання.
"Ця ініціатива спрямована на гуманне зменшення кількості безпритульних тварин та покращення санітарно-епідеміологічної ситуації в місті", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про продаж екзотичної тваринки в Одесі. А також про жінку, яка побила пса та утримувала ще 70 звірів у занедбаному стані.
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