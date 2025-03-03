Хто вакцинуватиме кішок та котів Одеси

Одеський дикий кіт. Фото ілюстратитвне: Новини.LIVE

Департамент екології міськради обрав переможця тендеру на надання послуг з біостерилізації та вакцинації безпритульних кішок та котів міста. Ініціатива направлена на зменшення кількості бездомних тварин в Одесі.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Переможці конкурсу

За результатами конкурсу вакцинувати та стерилізувати міських тварин будуть:

У Київському та Хаджибейському районах:

ФОП Приходченко Микита Олександрович Ветеринарна клініка "Зоологія"

Адреса: вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1

Телефон: 095 925 91 69

Графік роботи: вівторок – субота, 10:00–19:00 (перерва 13:00–14:00)

У Приморському та Пересипському районах:

ТОВ "ТІНА 2008" Ветеринарна клініка

Адреса: вул. Софіївська, 32

Телефон: 0 800 336 481

Графік роботи: без вихідних, 09:30–17:00

Як отримати послугу безкоштовно

Для того щоб записати тварину на безкоштовний прийом треба:

Записатися на прийом першого числа місяця

Принести у визначену дату та час кота/кішку разом із фото середовища її мешкання.

Наступного дня забрати стерилізовану тварину у зазначений час та відпустити її у природне середовище мешкання.

"Ця ініціатива спрямована на гуманне зменшення кількості безпритульних тварин та покращення санітарно-епідеміологічної ситуації в місті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про продаж екзотичної тваринки в Одесі. А також про жінку, яка побила пса та утримувала ще 70 звірів у занедбаному стані.