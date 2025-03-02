Карликова ігрунка в Одесі — за скільки продають

Карликова ігрунка. Фото ілюстративне: zvidusil.in.ua

Незвичайна тварина з’явилася у продажу в Одесі — кошеня карликової ігрунки. Цей малюк викликає неабияку цікавість завдяки своєму мініатюрному розміру та екзотичному вигляду. За мавпочку хочуть 2 тисячі євро.

Про це Новини.LIVE дізналися з торгового майданчика OLX.

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В Одесі продають кошеня карликової ігрунки

Власниця в оголошенні пише, що це хлопчик та обіцяє відповісти на всі запитання. Також надасть рекомендації за доглядом.

"Пропонуємо малюка хлопчика власного розведення. Мінімум прибирання та вибух позитивних емоцій від нашого вихованця. Будь-які консультації щодо утримання в телефонному режимі", — йдеться в оголошенні.

Що таке карликова ігрунка

Зазначимо, ця тварина належить до найменших приматів у світі та має неймовірно милу зовнішність. Її розмір не перевищує 15 сантиметрів, а вага — близько 100 грамів. Карликові ігрунки живуть у тропічних лісах Південної Америки, зокрема в басейні Амазонки.

Завдяки компактному розміру ігрунки стали популярними серед любителів екзотичних тварин. Вони мають густе хутро золотистого, сіруватого або коричневого відтінку, великі виразні очі та довгий пухнастий хвіст.

Як доглядати за карликовою ігрункою

Попри свою мініатюрність, ці мавпочки вимагають особливих умов утримання. Адже ігрунки дуже активні, тому їм потрібна велика клітка або спеціально обладнаний вольєр із гілками та мотузками для лазіння. Обов'язкове тепло та гігієна.

Карликові ігрунки можуть жити до 12-15 років при правильному догляді, тому перед купівлею варто зважити всі "за" і "проти".

Нагадаємо, на Одещині жінка побила пса та утримувала ще 70 тварин у занедбаному стані. Також ми писали, скільки коштують декоративні свинки в Україні.