Карликовая игрунка в Одессе — за сколько продают

Карликовая игрунка. Фото иллюстративное: zvidusil.in.ua

Необычное животное появилось в продаже в Одессе — котенок карликовой игрунки. Этот малыш вызывает большой интерес благодаря своему миниатюрному размеру и экзотическому виду. За обезьянку хотят 2 тысячи евро.

Об этом Новини.LIVE узнали из торговой площадки OLX.

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В Одессе продают котенка карликовой игрунки

Владелица в объявлении пишет, что это мальчик и обещает ответить на все вопросы. Также предоставит рекомендации по уходу.

"Предлагаем малыша мальчика собственного разведения. Минимум уборки и взрыв положительных эмоций от нашего питомца. Любые консультации по содержанию в телефонном режиме", — говорится в объявлении.

Что такое карликовая игрунка

Отметим, это животное относится к самым маленьким приматам в мире и имеет невероятно милую внешность. Его размер не превышает 15 сантиметров, а вес — около 100 граммов. Карликовые игрунки живут в тропических лесах Южной Америки, в частности в бассейне Амазонки.

Благодаря компактному размеру игрунки стали популярными среди любителей экзотических животных. Они имеют густой мех золотистого, сероватого или коричневого оттенка, большие выразительные глаза и длинный пушистый хвост.

Как ухаживать за карликовой игрункой

Несмотря на свою миниатюрность, эти обезьянки требуют особых условий содержания. Ведь игрунки очень активны, поэтому им нужна большая клетка или специально оборудованный вольер с ветками и веревками для лазания. Обязательно тепло и гигиена.

Карликовые игрунки могут жить до 12-15 лет при правильном уходе, поэтому перед покупкой стоит взвесить все "за" и "против".

Напомним, в Одесской области женщина избила пса и удерживала еще 70 животных в запущенном состоянии. Также мы писали, сколько стоят декоративные свинки в Украине.