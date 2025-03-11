Воздух Одессы исследовали на уровень загрязнения

Состояние воздуха в Одессе сегодня — что показывает лаборатория
Из-за дыма в небе после ночного обстрела в Одесском горсовете решили проверить уровень загрязнения атмосферы. На данный момент мониторинг пока не выявил превышений допустимых концентраций.
Об этом сообщает официальный канал города.
Как проводился мониторинг
По данным измерений передвижной лаборатории КП "Муниципальный центр экологической безопасности", пока превышений норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе города не зафиксировано. Экологи проводили мониторинг по четырем следующим показателям:
- оксид углерода,
- диоксид азота,
- озон,
- твердые частицы продуктов горения размером 2,5 мкм и 10 мкм.
"Передвижная муниципальная лаборатория продолжает мониторинг состояния атмосферного воздуха", — добавляют в сообщении.
Напомним, недавно мы писали о том, почему одесситам сегодня советуют не выходить на улицу и закрывать окна. А также о нахождении концлагеря для животных в Одесской области.
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