Воздух Одессы исследовали на уровень загрязнения

Дым над Одессой. Фото: Новини.LIVE

Из-за дыма в небе после ночного обстрела в Одесском горсовете решили проверить уровень загрязнения атмосферы. На данный момент мониторинг пока не выявил превышений допустимых концентраций.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Как проводился мониторинг

По данным измерений передвижной лаборатории КП "Муниципальный центр экологической безопасности", пока превышений норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе города не зафиксировано. Экологи проводили мониторинг по четырем следующим показателям:

оксид углерода,

диоксид азота,

озон,

твердые частицы продуктов горения размером 2,5 мкм и 10 мкм.

"Передвижная муниципальная лаборатория продолжает мониторинг состояния атмосферного воздуха", — добавляют в сообщении.

Напомним, недавно мы писали о том, почему одесситам сегодня советуют не выходить на улицу и закрывать окна. А также о нахождении концлагеря для животных в Одесской области.