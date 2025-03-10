Нові наслідки забруднення Чорного моря мазутом

Мазут на пляжі. Фото: Крим.Реалії

Через потепління, ситуація з мазутним забрудненням пляжів східного Криму знову загострилася. Зокрема, під час шторму на пляжі у Судака знову викинуло залишки нафтопродуктів.

Про це повідомляють журналісти видання Крим.Реалії.

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Одразу на кількох пляжах у бухті Капсель біля Судака виявлено викиди мазуту. Крім того, з приходом теплої сонячної погоди нафтопродукт на пляжах почав танути і злипатися з піском. Морська вода теж почала прогріватися, через що фракції почали активніше підніматися з дна і утворювати плями на поверхні.

"На наших мережах на пляжі Mеганом ми виявили сильне мазутне забруднення. Ситуація на інших пляжах бухти Капсель також погіршала", — каже кримська волонтерка на умовах анонімності.

Бездіяльність влади

Російська влада Судака так і не спромоглася посилити команду волонтерів з очищення пляжів від мазуту. Навіть відпрацьовані матеріали волонтери змушені самі вивозити та утилізувати. Крім того, адміністрація півострову замовчує тему забруднення, аби не злякати туристів.

"Місцева влада в Криму взагалі стала завзято замовчувати тему мазутного забруднення. Це і зрозуміло – вони зацікавлені у створенні видимості чистоти кримських пляжів та морського узбережжя, щоб не відлякати туристів", — додає волонтерка.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежі на Одещині. А також про суму збитків від розливу мазуту.