Новые жертвы отравления мазутом в Одесской области

Мазут в воде. Фото иллюстративное: Укринформ

Экологи провели новые обследования одесского побережья в нацпарке Тузловские лиманы. Мазута ученые не обнаружили, однако нашли краснокнижную птицу, которая погибла от остатков нефтепродуктов.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

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Погибшая птица

Между 5 и 6 километрами пересыпи национального парка экологи нашли мертвую редкую птицу, занесенную в Красную книгу Украины — гагару красношейку, тело которой было покрыто мазутом. Ученые предполагают, что животное находилось в эпицентре экологической катастрофы — в Керченском проливе, когда еще только начались выбросы.

"Мазут может проникнуть в кожу птицы через загрязнение перьев, только когда мазут является жидкостью. Поэтому, предположительно, птица еще в начале экологической катастрофы в середине декабря 2024 года в Керченском проливе оказалась в эпицентре. И тогда, еще жидкий токсичный мазут, который как через кожный покров, так и через ротовую полость птицы во время чистки клювом своих перьев просто убил ее",— пишет Иван Русев.

Погибшая красношейная гагара. Фото: Иван Русев

Пострадавшие птицы

Тем временем волонтеры в Крыму продолжают спасать пострадавших птиц. В сети появилось видео, как в один из центров привезли около 60 пернатых. Все они были в мазуте. Сейчас проводится работа по их спасению.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ засекретила количество погибших от мазута птиц. А также о том, что нефтепродукт с танкеров был низкого качества.