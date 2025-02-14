Гибель птиц и ущерб экологии

Мазут с затонувших танкеров. Фото иллюстративное: 5 канал

В аннексированном Крыму засекретили численность водоплавающих птиц, отправленных на реабилитацию в парк львов "Тайган", которые умерли от поражения мазутом. Местные волонтеры пытались выяснить эти данные в министерстве экологии полуострова, однако им отказали.

Об этом сообщает канал Крым. Реалии.

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Гибель птиц

Еще 7 января волонтеры сообщили о 68 птицах, которые не перенесли интоксикацию остатками нефтепродуктов, из-за чего умерли и были утилизированы путем кремации. В основном это были поганки и гагары. В этом месяце местные волонтеры пытались снова получить актуальные данные по смертности птиц в министерстве экологии и природных ресурсов, но там им отказали.

"Информация о погибших птицах не подлежит разглашению в связи с открытым уголовным делом по ситуации с разливом мазута",— говорят волонтеры.

Экологическая катастрофа

По подсчетам российских экологов, ущерб природе от крушения российских танкеров в Керченском проливе достигает более 33 миллиарда рублей. По оценкам западных экспертов, сумма примерно такая же, но в евро.

Напомним, недавно мы писали о депутате, который сливал токсичные отходы в Одесской области. А также о том, что российский мазут был низкого качества.