Загибель птахів і збитки екології

Мазут із затонулих танкерів. Фото ілюстративне: 5 канал

В анексованому Криму засекретили чисельність водоплавних птахів, відправлених на реабілітацію до парку левів "Тайган", які померли від ураження мазутом. Місцеві волонтери намагалися з'ясувати ці дані в міністерстві екології півострова, проте їм відмовили.

Про це повідомляє канал Крим. Реалії.

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Загибель птахів

Ще 7 січня волонтери повідомили про 68 птахів, які не перенесли інтоксикацію залишками нафтопродуктів, через що вмерли та були утилізовані шляхом кремації. В основному це були поганки та гагари. Цього місяця місцеві волонтери намагалися знову отримати актуальні дані щодо смертності птахів в міністерстві екології та природних ресурсів, але там їм відмовили.

"Інформація щодо загиблих птахів не підлягає розголошенню через відкриту кримінальну справу щодо ситуації з розливом мазуту", — кажуть волонтери.

Екологічна катастрофа

За підрахунками російських екологів, шкода природі від краху російських танкерів у Керченській протоці сягає понад 33 мільярди рублів. За оцінками західних експертів, сума приблизно така ж сама, але в євро.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про депутата, який зливав токсичні відходи на Одещині. А також про те, що російський мазут був низької якості.