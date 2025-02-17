Нові жертви отруєння мазутом на Одещині

Мазут у воді. Фото ілюстративне: Укрінформ

Екологи провели нові обстеження одеського узбережжя в нацпарку Тузлівські лимани. Мазуту науковці не виявили, проте знайшли червонокнижного птаха, який загинув від залишків нафтопродуктів.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

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Загиблий птах

Між 5 та 6 кілометрами пересипу національного парку екологи знайшли мертвого рідкісного птаха, занесеного до Червоної книги України — гагару червоношию, тіло якої було вкрито мазутом. Вчені припускають, що тварина знаходилась в епіцентрі екологічної катастрофи — в Керченській протоці, коли ще тільки почалися викиди.

"Мазут може проникнути до кожи птаха через забруднення пір'я, тільки коли мазут є рідиною. Тому, імовірно, птах ще на початку екологічної катастрофи в середині грудня 2024 року в Керченській протоці опинився в епіцентрі. І тоді ще рідкий токсичний мазут, який як через кожний покрив, так і через ротову порожнину птаха під час чистки дзьобом свого пір'я, просто вбив його", — пише Іван Русєв.

Загибла червоношия гагара. Фото: Іван Русєв

Постраждалі птахи

Тим часом волонтери в Криму продовжують рятувати постраждалих птахів. У мережі з'явилося відео, як до одного з центрів привезли близько 60 пернатих. Усі вони були у мазуті. Наразі проводиться робота з їхнього порятунку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ засекретила кількість загиблих від мазуту птахів. А також про те, що нафтопродукт з танкерів був низької якості.