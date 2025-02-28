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Крушение танкеров в Черном море — убытки на миллиарды

28 февраля 2025 20:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Подсчитали убытки от разлива мазута в Черном море
Черное море. Фото иллюстративное: Новости. LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Сейчас ученые только исследуют масштабы ущерба, который Россия причинила на Черном море. Эксперты проекта "Земля касается каждого" подсчитали примерные убытки от разлива мазута.

Об этом сообщает канал Крымский ветер.

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Сумма ущерба

По предварительным оценкам ученых-экологов, убытки от разлива мазута могут могут достичь 33 миллиардов рублей. Кроме того, активисты выложили в сеть видео с загрязненным пляжем и комментарием о том, что осталось чистить от нефтепродуктов еще более 40 километров побережья. Добавим, вчера российский суд оштрафовал владельца танкера "Волгонефть 212", который потерпел катастрофу в Керченском проливе в декабре 2024 года, на 30 тысяч рублей.

Напомним, недавно мы писали о ракетоносителях в акваториях. А также о птице, которая погибла от мазута.

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