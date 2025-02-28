Подсчитали убытки от разлива мазута в Черном море

Черное море. Фото иллюстративное: Новости. LIVE

Сейчас ученые только исследуют масштабы ущерба, который Россия причинила на Черном море. Эксперты проекта "Земля касается каждого" подсчитали примерные убытки от разлива мазута.

Об этом сообщает канал Крымский ветер.

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Сумма ущерба

По предварительным оценкам ученых-экологов, убытки от разлива мазута могут могут достичь 33 миллиардов рублей. Кроме того, активисты выложили в сеть видео с загрязненным пляжем и комментарием о том, что осталось чистить от нефтепродуктов еще более 40 километров побережья. Добавим, вчера российский суд оштрафовал владельца танкера "Волгонефть 212", который потерпел катастрофу в Керченском проливе в декабре 2024 года, на 30 тысяч рублей.

Напомним, недавно мы писали о ракетоносителях в акваториях. А также о птице, которая погибла от мазута.