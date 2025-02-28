Сколько российских кораблей в морях

Российский ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Российские ракетоносители продолжают создавать угрозу в акватории Средиземного моря. Сегодня утром, 27 февраля, РФ снова вывела на патрулирование четыре носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море пока нет российских военных кораблей. Однако в Средиземном зафиксировали 4 судна РФ, 3 из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акватории Азовского моря активность российского флота также не зафиксирована.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение через Керченский пролив

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море зашли два корабля, один из которых направился в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ зашли 13 судов, 7 из которых двигались со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, как делают зерновой коридор безопасным. А также о том готова ли Россия пойти на уступки.