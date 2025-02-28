Скільки російських кораблів у морях

Російський ракетоносій відкриває вогонь. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Російські ракетоносії продовжують створювати загрозу в акваторії Середземного моря. Сьогодні зранку, 27 лютого, РФ знову вивела на патрулювання чотири носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі немає російських військових кораблів. Проте у Середземному зафіксували 4 судна РФ, 3 з яких є носіями 26 крилатих ракет. В акваторії Азовського моря активності російського флоту також не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря зайшли два кораблі, один з яких прямував у бік Босфору. До Азовської акваторії за цей же час в інтересах РФ зайшли 13 суден, 7 з яких рухались зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як роблять зерновий коридор безпечним. А також про те чи готова Росія піти на поступки.