Одесские морпехи проверяют и охраняют суда в акватории

Военные катера ВСУ. Фото иллюстративное: Дніпро.Головне

Одесские морпехи показали, как с помощью военных катеров происходит патрулирование зернового коридора. Такие меры безопасности необходимы, ведь судам угрожают многочисленные мины в акватории и вражеские дроны.

Видео с патрулированием выложили журналисты канала Армия.ТВ.

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Главный корабль следит за ситуацией в небе и на море. А военные поднимаются на борта судов, осматривает трюмы, проверяют документы членов экипажа на и то, что перевозят. Если обнаруживаются запрещенные вещи — служащие их изымают

"Пару минут назад мы высадили обзорную группу на судно, которое направляется в украинские порты под загрузку нашей продукцией. Ждем пока проведут осмотр и безопасно снимем ее и будем направляться в базу", — говорит командир одного из катеров с позывным Юрич.

Сколько кораблей осматривают

За день патрульные катера Военно-морских сил осматривают не менее пяти кораблей, большинство из которых следуют по зерновому коридору. Служащие говорят: всегда готовы к опасным сюрпризам.

"Если видим запуск шахедов то мы выставляем средства поражения и готовимся к отражению. Если самолет или ракета — просто начинаем маневрировать", — делится Юрич.

Напомним, недавно мы писали о том, что российские ракетоносители снова на патрулировании. А также о работе операторов дронов на Херсонщине.