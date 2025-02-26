Одеські морпіхи перевіряють та охороняють судна в акваторії

Військові катери ЗСУ. Фото ілюстративне: Дніпро.Головне

Одеські морпіхи показали, як за допомогою військових катерів відбувається патрулювання зернового коридору. Такі заходи безпеки необхідні, адже суднам загрожують чисельні міни в акваторії та ворожі дрони.

Відео з патрулюванням виклали журналісти каналу Армія.ТВ.

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Головний корабель слідкує за ситуацією в небі та на морі. А військові підіймаються на борти суден, оглядають трюми, перевіряють документи членів екіпажу та те, що перевозять. Якщо виявляються заборонені речі — службовці їх вилучають.

"Пару хвилин тому ми висадили оглядову групу на судно, яке прямує до українських портів під завантаження нашою продукцією. Чекаємо, поки проведуть огляд, і безпечно знімемо її та будемо прямувати до бази",— каже командир одного з катерів із позивним Юрич.

Скільки кораблів оглядають

За день патрульні катери Військово-морських сил оглядають не менше п'яти кораблів, більшість з яких прямують зерновим коридором. Службовці кажуть: завжди готові до небезпечних сюрпризів.

"Якщо бачимо запуск шахедів, то ми виставляємо засоби ураження та готуємося до відбиття. Якщо літак чи ракета — просто починаємо маневрувати." — ділиться Юрич.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що російські ракетоносії знову на патрулюванні. А також про роботу операторів дронів на Херсонщині.