Відео знаищення корейців у Курській області

Військоівий запускає дрон. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Миколаївські оператори дронів морської піхоти України знову довели свою майстерність, завдавши нищівного удару по опорним пунктам РФ у Курській області. На цей раз ціллю була жива сила ворога.

Відео з кадрами знищення військових з Північної Кореї опублікували службовці 36-ї ОБрМП.

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За інформацією 36-ї окремої бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, їхні оператори БпЛа помітили кілька ДРГ та опорні пункти північнокорейських солдат у Курській області. Тоді наші військові, за допомогою влучних ударів FPV-дронів, вщент знищили ворожу піхоту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пошкоджені через атаки лінії електропередач на Київщині. А також про те, що Валерій Залужний зізнався у своїй помилці щодо війни з РФ.