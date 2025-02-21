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Николаевские морпехи уничтожают пехоту КНДР на Курщине — видео

21 февраля 2025 16:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Видео обретения корейцев в Курской области
Военный запускает дрон. Фото иллюстративное: РБК-Украина
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Николаевские операторы дронов морской пехоты Украины снова доказали свое мастерство, нанеся сокрушительный удар по опорным пунктам РФ в Курской области. На этот раз целью была живая сила врага.

Видео с кадрами уничтожения военных из Северной Кореи опубликовали служащие 36-й ОБрМП.

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Подробности боя

По информации 36-й отдельной бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, их операторы БпЛа заметили несколько ДРГ и опорные пункты северокорейских солдат в Курской области. Тогда наши военные, с помощью точных ударов FPV-дронов, полностью уничтожили вражескую пехоту.

Напомним, недавно мы писали о поврежденных из-за атак линиях электропередач на Киевщине. А также о том, что Валерий Залужный признался в своей ошибке относительно войны с РФ.

Одесса Новости Одессы дроны война в Украине Курская область
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