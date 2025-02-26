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Угроза со стороны моря — российские корабли на дежурстве

26 февраля 2025 09:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Угроза в морях — опасно ли на побережье Одесской области
Российские ракетоносители открывают огонь. Фото иллюстративное: Укринформ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Российские ракетоносители продолжают создавать угрозу в средиземноморской акватории. Однако в Черном и Азовском морях активности врага не зафиксировано.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Средиземном море зафиксировали 4 судна РФ, 3 из которых являются носителями 26 крылатых ракет. Однако в акваториях Азовского и Черного морей активности российского флота не зафиксировано.

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Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение через Керченский пролив

В течение суток ни одно судно не прошло через Керченский пролив в направлении Черного моря. В обратном направлении к Азовскому — два корабля, которые двигались со стороны Босфора.

По данным украинских военных, российские захватчики продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет отслеживание их перемещений.

Напомним, недавно мы писали о том, как одесские операторы дронов уничтожают военных РФ на Харьковщине. А также о том, почему у не получается уничтожить заводы, которые производят "Шахеды".

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