Загроза в морях — чи небезпечно на узбережжі Одещини

Російські ракетоносії відкривають вогонь. Фото ілюстративне: Укрінформ

Російські ракетоносії продовжують створювати загрозу в середземноморській акваторії. Проте у Чорному та Азовському морях активності ворога не зафіксовано.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Середземному морі зафіксували 4 судна РФ, 3 з яких є носіями 26 крилатих ракет. Проте в акваторіях Азовського та Чорного активності російського флоту не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух через Керченську протоку

Протягом доби жодне судно не пройшло через Керченську протоку в напрямку Чорного моря. У зворотному напрямку до Азовського — два кораблі, які рухалися з боку Босфору.

За даними українських військових, російські загарбники продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює відстеження їхніх переміщень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські оператори дронів знищують військових РФ на Харківщині. А також про те, чому не виходить знищити заводи, які виробляють "Шахеди".