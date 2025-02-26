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Загроза з боку моря — російські кораблі на чергуванні

26 лютого 2025 09:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Загроза в морях — чи небезпечно на узбережжі Одещини
Російські ракетоносії відкривають вогонь. Фото ілюстративне: Укрінформ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Російські ракетоносії продовжують створювати загрозу в середземноморській акваторії. Проте у Чорному та Азовському морях активності ворога не зафіксовано.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Середземному морі зафіксували 4 судна РФ, 3 з яких є носіями 26 крилатих ракет. Проте в акваторіях Азовського та Чорного активності російського флоту не зафіксовано.

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Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух через Керченську протоку

Протягом доби жодне судно не пройшло через Керченську протоку в напрямку Чорного моря. У зворотному напрямку до Азовського — два кораблі, які рухалися з боку Босфору.

За даними українських військових, російські загарбники продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює відстеження їхніх переміщень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як одеські оператори дронів знищують військових РФ на Харківщині. А також про те, чому не виходить знищити заводи, які виробляють "Шахеди".

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