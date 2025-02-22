Російські кораблі на рейді у Чорному морі — є "Калібри"

Ракетоносії РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Чорному морі спостерігаються озброєні ракетами "Калібр" російські кораблі. Також спорядженні ракетоносії присутні й у Середземному морі. Крім того, протягом доби кілька суден пройшли Керченською протокою в інтересах окупантів.

Про це у суботу, 22 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на рейді

Станом на 06:00 22 лютого 2025 року в Чорному морі перебуває один російський корабель із загальним залпом до чотирьох крилатих ракет "Калібр". В Азовському морі ворожих кораблів не зафіксовано. У Середземному морі перебуває чотири ворожі кораблі, три з яких можуть нести до 26 "Калібрів".

Рух морем не зупинився

Протягом доби шість суден пройшли через Керченську протоку в напрямку Чорного моря та продовжили рух до Босфору. У зворотному напрямку до Азовського моря зайшли три судна, два з яких рухалися з боку Босфору.

За даними українських військових, російські загарбники продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює відстеження їхніх переміщень.

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого російські війська випустили 162 дрони з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. Також стали відомі деталі нічної атаки на Київщину.