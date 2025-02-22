Российские корабли на рейде в Черном море - есть "Калибры"

Ракетоносители РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном море наблюдаются вооруженные ракетами "Калибр" российские корабли. Также снаряженные ракетоносители присутствуют и в Средиземном море. Кроме того, в течение суток несколько судов прошли Керченским проливом в интересах оккупантов.

Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на рейде

По состоянию на 06:00 22 февраля 2025 года в Черном море находится один российский корабль с общим залпом до четырех крылатых ракет "Калибр". В Азовском море вражеских кораблей не зафиксировано. В Средиземном море находится четыре вражеских корабля, три из которых могут нести до 26 "Калибров".

Движение по морю не остановилось

В течение суток шесть судов прошли через Керченский пролив в направлении Черного моря и продолжили движение к Босфору. В обратном направлении в Азовское море зашли три судна, два из которых двигались со стороны Босфора.

По данным украинских военных, российские захватчики продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет отслеживание их перемещений.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска выпустили 162 дрона по направлениям Орел, Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Также стали известны детали ночной атаки на Киевскую область.