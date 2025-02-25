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Одеські оператори дронів знищують ворога на Херсонщині

25 лютого 2025 21:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одеські оператори дронів знищують піхоту ворога
Військовий запускає дрон. Фото ілюстративне: Суспільне
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеські оператори дронів зі 126-ї окремої бригади ТрО України знову довели свою майстерність, завдавши нищівного удару по опорних пунктах РФ на Херсонському напрямку. Цього разу ціллю була жива сила та автомобіль ворога.

Відео про це виклала одеська 126-та окрема бригада ТрО.

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За інформацією бійців 126-ї окремої бригади ТрО, розвідники помітили переміщення живої сили та техніки росіян на лівобережжі Херсонщини. Після цього наші оператори дронів знищили особовий склад ворога та перетворили автівку на металобрухт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про Джонсона, який мріє створити власну армію в Європі, а також про обмін військовополоненими.

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