Підрахували збитки від розливу мазуту у Чорному морі

Чорне море. Фото ілюстративне: Новини. LIVE

Наразі науковці лише досліджують масштаби шкоди, яку Росія заподіяла на Чорному морі. Експерти проекту "Земля стосується кожного" підрахували приблизні збитки від розливу мазуту.

Про це повідомляє канал Кримський вітер.

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Сума збитків

За попередніми оцінками вчених-екологів, збитки від розливу мазуту можуть можуть досягти 33 мільярдів рублів. Крім того, активісти виклали у мережу відео із забрудненим пляжем та коментарем про те, що залишилося чистити від нафтопродуктів ще понад 40 кілометрів узбережжя. Додамо, вчора російський суд оштрафував власника танкера "Волгонафта 212", який зазнав катастрофи в Керченській протоці в грудні 2024 року, на 30 тисяч рублів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ракетоносії в акваторіях. А також про птаха, який загинув від мазуту.