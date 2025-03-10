Новые последствия загрязнения Черного моря мазутом

Мазут на пляже. Фото: Крым.Реалии

Из-за потепления ситуация с мазутным загрязнением пляжей восточного Крыма снова обострилась. В частности, во время шторма на пляже у Судака снова выбросило остатки нефтепродуктов.

Об этом сообщают журналисты издания Крым.Реалии.

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Сразу на нескольких пляжах в бухте Капсель возле Судака обнаружены выбросы мазута. Кроме того, с приходом теплой солнечной погоды нефтепродукт на пляжах начал таять и слипаться с песком. Морская вода тоже начала прогреваться, из-за чего фракции начали активнее подниматься со дна и образовывать пятна на поверхности.

"На наших сетях на пляже Меганом мы обнаружили сильное мазутное загрязнение. Ситуация на других пляжах бухты Капсель также ухудшилась", — говорит крымский волонтер на условиях анонимности.

Бездействие власти

Российские власти Судака так и не смогли усилить команду волонтеров по очистке пляжей от мазута. Даже отработанные материалы волонтеры вынуждены сами вывозить и утилизировать. Кроме того, администрация полуострова замалчивает тему загрязнения, чтобы не спугнуть туристов.

"Местные власти в Крыму вообще стали упорно замалчивать тему мазутного загрязнения. Это и понятно — они заинтересованы в создании видимости чистоты крымских пляжей и морского побережья, чтобы не отпугнуть туристов", — добавляет волонтер.

Напомним, недавно мы писали о пожарах в Одесской области. А также о сумме ущерба от разлива мазута.