Воду на пляжах Одеси дослідили на забруднення

Одеський пляж. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Державна екологічна інспекція Південно-західного округу провела дослідження води на пляжах Одеси. За даними експертизи, небезпечних забруднень моря не виявлено.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-західного округу.

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Дослідження води

В районі пляжу "Золотий берег" були відібрані проби морської води для проведення досліджень на вміст нафтопродуктів. За результатами лабораторних досліджень, перевищень гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин у рідині не виявлено.

"13 березня 2025 року державними інспекторами проведено вибіркове обстеження пляжів міста Одеси на предмет нових випадків забруднення нафтопродуктами. Забруднень не виявлено",— йдеться у повідомленні інспекторів.

Причина перевірки

Додамо, екологи вирішили провести лабораторні дослідження води після того, як у мережі з'явилася відео, на якому одеситка збирає частки мазуту на одеському пляжі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про збитки від розливу мазуту в Чорному морі. А також про нові наслідки забруднення акваторії Росією.