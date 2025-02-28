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Подготовка к сезону в Одессе — на пляже начато строительство

28 февраля 2025 13:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситы заметили подозрительное строительство на пляже для маломобильных
Пляж возле Трассы здоровья. Фото иллюстративное: 24 канал
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесситы подозревают, что на Трассе здоровья под видом благоустройства пляжа строят "наливайку". Местные сняли, как на песке возводят деревянные конструкции.

Соответствующее видео распространяется по соцсетям.

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Строительство заметили между 15-м и 16-м траверсами противооползневых сооружений на Трассе здоровья. Там находится "зона отдыха для маломобильных групп населения", как указано в паспорте объекта. Однако местные подозревают, что деревянные конструкции возводят для заведения с алкогольными напитками.

"На Трассе здоровья под предлогом "берегоукрепительных работ" и создания "зоны для маломобильных групп населения" строят очередную наливайку прямо на песке", — пишут одесситы в соцсети.

Подозрительное строительство на пляже для маломобильных в Одессе - фото 1
Паспорт объекта. Фото: соцсети

Напомним, недавно мы писали о застройке склонов на Ланжероне. А также о продаже земли в парке Юность.

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