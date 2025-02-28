Одесситы заметили подозрительное строительство на пляже для маломобильных

Подготовка к сезону в Одессе — на пляже начато строительство
Одесситы подозревают, что на Трассе здоровья под видом благоустройства пляжа строят "наливайку". Местные сняли, как на песке возводят деревянные конструкции.
Соответствующее видео распространяется по соцсетям.
Строительство на пляже
Строительство заметили между 15-м и 16-м траверсами противооползневых сооружений на Трассе здоровья. Там находится "зона отдыха для маломобильных групп населения", как указано в паспорте объекта. Однако местные подозревают, что деревянные конструкции возводят для заведения с алкогольными напитками.
"На Трассе здоровья под предлогом "берегоукрепительных работ" и создания "зоны для маломобильных групп населения" строят очередную наливайку прямо на песке", — пишут одесситы в соцсети.
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