Одесити помітили підозріле будівництво на пляжі для маломобільних

Підготовка до сезону в Одесі — на пляжі розпочато будівництво
Одесити підозрюють, що на Трасі здоров'я під виглядом благоустрою пляжу будують "наливайку". Місцеві зафільмували, як на піску зводять дерев'яні конструкції.
Відповідне відео шириться соцмережами.
Будівництво на пляжі
Будівництво помітили між 15-м та 16-м траверсами протизсувних споруд на Трасі здоров'я. Там розташована "зона відпочинку для маломобільних груп населення", як зазначено на паспорті об'єкта. Проте місцеві підозрюють, що дерев'яні конструкції зводять для закладу з алкогольними напоями.
"На Трасі здоров'я під приводом "берегозміцнювальних робіт" та створення "зони для маломобільних груп населення" будують чергову наливайку прямо на піску", — пишуть одесити у соцмережі.
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