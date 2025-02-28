Одесити помітили підозріле будівництво на пляжі для маломобільних

Пляж біля Траси здоров'я. Фото ілюстративне: 24 канал

Одесити підозрюють, що на Трасі здоров'я під виглядом благоустрою пляжу будують "наливайку". Місцеві зафільмували, як на піску зводять дерев'яні конструкції.

Відповідне відео шириться соцмережами.

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Будівництво на пляжі

Будівництво помітили між 15-м та 16-м траверсами протизсувних споруд на Трасі здоров'я. Там розташована "зона відпочинку для маломобільних груп населення", як зазначено на паспорті об'єкта. Проте місцеві підозрюють, що дерев'яні конструкції зводять для закладу з алкогольними напоями.

"На Трасі здоров'я під приводом "берегозміцнювальних робіт" та створення "зони для маломобільних груп населення" будують чергову наливайку прямо на піску", — пишуть одесити у соцмережі.

Паспорт об'єкта. Фото: соцмережі

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