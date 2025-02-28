Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Підготовка до сезону в Одесі — на пляжі розпочато будівництво arrow

Підготовка до сезону в Одесі — на пляжі розпочато будівництво

28 лютого 2025 13:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одесити помітили підозріле будівництво на пляжі для маломобільних
Пляж біля Траси здоров'я. Фото ілюстративне: 24 канал
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одесити підозрюють, що на Трасі здоров'я під виглядом благоустрою пляжу будують "наливайку". Місцеві зафільмували, як на піску зводять дерев'яні конструкції.

Відповідне відео шириться соцмережами.

Читайте також:

Будівництво на пляжі

Будівництво помітили між 15-м та 16-м траверсами протизсувних споруд на Трасі здоров'я. Там розташована "зона відпочинку для маломобільних груп населення", як зазначено на паспорті об'єкта. Проте місцеві підозрюють, що дерев'яні конструкції зводять для закладу з алкогольними напоями.

"На Трасі здоров'я під приводом "берегозміцнювальних робіт" та створення "зони для маломобільних груп населення" будують чергову наливайку прямо на піску", — пишуть одесити у соцмережі.

Підозріле будівництво на пляжі для маломобільних в Одесі - фото 1
Паспорт об'єкта. Фото: соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про забудову схилів на Ланжероні. А також про продаж землі в парку Юність.

Одеса пляж будівництво Новини Одеси особа з інвалідністю
Реклама
Реклама
Реклама