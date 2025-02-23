Скандальная продажа земли в парке Юность: правда или мошенничество

Парк Юность в Одессе. Фото иллюстративное: od.vgorode.ua

На днях в сети появилось видео, где риелтор предлагает приобрести участок земли в пределах парка Юность. Она уверяет, что территория имеет прямой выход к морю, и приглашает потенциальных покупателей построить там дом мечты. Однако одесситы сразу забили тревогу: как такое возможно, если это парк?

Действительно ли земля там продается, и можно ли на ней строить рассказал депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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@peterodua Скандальная продажа земли в парке Юность! Правда и мифы 📷 "Представьте себе: живописный парк Юность, зеленая зона, место для отдыха горожан... А тут вдруг - объявление о продаже земли под застройку! Как такое возможно? Разбираемся!" В начале видео мы видим риелтора, которая представляет участок в парке Юность. Она уверяет: "13 соток с прямым видом на море - стройте свой дом мечты!" Но действительно ли это возможно? История вопроса: В 2002 году, при мэрстве Руслана Боделана, часть парка Юность продали в частную собственность. С тех пор владельцы не смогли ничего построить - соседи протестовали, не давали ставить забор. В 2015-2016 годах горсовет утвердил генплан и зонинг, по которым эта территория официально стала парком (зона R3). Юридическая ситуация: Строительство в этой зоне запрещено законом. Даже если кто-то из чиновников и захотел бы выдать разрешение - это автоматически уголовное дело. Владельцы участков неоднократно подавали в суд на мэрию, но в 2023 году суд четко признал: это парк, строительство невозможно. Что это означает на практике? Земля в частной собственности, но строить там нельзя. Максимум, что могут сделать владельцы - обустроить личный парк. Продавцы просто пытаются избавиться от проблемных участков и вернуть хотя бы часть денег. Вывод: не ведитесь на аферу! Если вам предлагают купить землю в парке Юность - это пустая трата денег. Строить там невозможно, и это подтверждено судом. Все будет хорошо! ♬ оригинальная аудиозапись - Петр Обухов - Петр Обухов

Продажа земли в парке Юность

На видео риелтор уверяет, что "13 соток в парке Юность с видом на море — идеальное место для вашего дома!". Но Петр Обухов говорит, чтобы разобраться в ситуации, стоит вернуться в 2002 год, когда при каденции мэра Руслана Боделана часть парка Юность передали в частную собственность. С тех пор новые владельцы неоднократно пытались застроить территорию, но каждый раз сталкивались с протестами местных жителей.

"Решающим стал 2015 год, когда горсовет утвердил новый генплан и зонирование города. Территория парка Юность официально получила статус рекреационной зоны (R3), что означает полный запрет любого капитального строительства", — говорит депутат.

Строительство в парке незаконно

Риелторы уверяют, что сделка законна, но Петр Обухов в свою очередь это опровергает и предупреждает, что сейчас участок находится в частной собственности, и даже "хозяева" не имеют никакого законного права возводить там здания.

"Строительство в этой зоне запрещено законом. Даже если кто-то из чиновников и захотел бы выдать разрешение — это автоматически уголовное дело. Владельцы участков неоднократно подавали в суд на мэрию, но в 2023 году суд четко признал: это парк, строительство невозможно", — рассказывает Обухов.

Депутат предполагает, что нынешние владельцы просто пытаются избавиться от проблемной недвижимости. Предложения о продаже выглядят как попытка вернуть хотя бы часть вложенных денег.

"Не ведитесь на аферу! Если вам предлагают купить землю в парке Юность — это пустая трата денег. Строить там невозможно, и это подтверждено судом", — отмечает Петр Обухов.

Напомним, редакция Новини.LIVE разбиралась, как в 2025 году происходит передача аренды земли в Украине. Также сообщалось, что новые нормы проекта закона №13023 имеют целью урегулировать процедуру изъятия земельных участков в случае систематических долгов.