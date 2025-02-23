Скандальний продаж землі у парку Юність: правда чи шахрайство

Парк Юність в Одесі. Фото ілюстративне: od.vgorode.ua

Днями в мережі з’явилося відео, де рієлторка пропонує придбати ділянку землі в межах парку Юність. Вона запевняє, що територія має прямий вихід до моря, і запрошує потенційних покупців збудувати там будинок мрії. Однак одесити відразу забили на сполох: як таке можливо, якщо це парк?

Чи справді земля там продається, і чи можна на ній будувати розповів депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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@peterodua Скандальний продаж землі у парку Юність! Правда та міфи 📷 "Уявіть собі: мальовничий парк Юність, зелена зона, місце для відпочинку городян… А тут раптом – оголошення про продаж землі під забудову! Як таке можливо? Розбираємось!" На початку відео ми бачимо рієлторку, яка презентує ділянку в парку Юність. Вона запевняє: "13 соток із прямим видом на море – будуйте свій будинок мрії!" Але чи дійсно це можливо? Історія питання: У 2002 році, за мерства Руслана Боделана, частину парку Юність продали в приватну власність. З того часу власники не змогли нічого побудувати – сусіди протестували, не давали ставити паркан. У 2015-2016 роках міськрада затвердила генплан і зонінг, за якими ця територія офіційно стала парком (зона R3). Юридична ситуація: Будівництво в цій зоні заборонене законом. Навіть якщо хтось із чиновників і захотів би видати дозвіл – це автоматично кримінальна справа. Власники ділянок неодноразово подавали в суд на мерію, але в 2023 році суд чітко визнав: це парк, будівництво неможливе. Що це означає на практиці? Земля у приватній власності, але будувати там не можна. Максимум, що можуть зробити власники – облаштувати особистий парк. Продавці просто намагаються позбутися проблемних ділянок і повернути хоча б частину грошей. Висновок: не ведіться на аферу! Якщо вам пропонують купити землю в парку Юність – це марна витрата грошей. Будувати там неможливо, і це підтверджено судом. Все буде добре! ♬ оригінальний аудіозапис – Петро Обухов - Петро Обухов

Продаж землі у парку Юність

На відео рієлторка запевняє, що "13 соток у парку Юність із видом на море — ідеальне місце для вашого будинку!". Та Петро Обухов каже, щоб розібратися у ситуації, варто повернутися в 2002 рік, коли за каденції мера Руслана Боделана частину парку Юність передали у приватну власність. З того часу нові власники неодноразово намагалися забудувати територію, але щоразу стикалися з протестами місцевих мешканців.

"Вирішальним став 2015 рік, коли міськрада затвердила новий генплан та зонування міста. Територія парку Юність офіційно отримала статус рекреаційної зони (R3), що означає повну заборону будь-якого капітального будівництва", — каже депутат.

Будівництво в парку незаконне

Рієлтори запевняють, що угода законна, та Петро Обухов своєю чергою це спростовує і попереджає, що наразі ділянка перебуває у приватній власності, і навіть "господарі" не мають жодного законного права зводити там будівлі.

"Будівництво в цій зоні заборонене законом. Навіть якщо хтось із чиновників і захотів би видати дозвіл — це автоматично кримінальна справа. Власники ділянок неодноразово подавали в суд на мерію, але в 2023 році суд чітко визнав: це парк, будівництво неможливе", — розповідає Обухов.

Депутат припускає, що нинішні власники просто намагаються позбутися проблемної нерухомості. Пропозиції про продаж виглядають як спроба повернути хоча б частину вкладених грошей.

"Не ведіться на аферу! Якщо вам пропонують купити землю в парку Юність — це марна витрата грошей. Будувати там неможливо, і це підтверджено судом", — наголошує Петро Обухов.

Нагадаємо, редакція Новини.LIVE розбиралась, як у 2025 році відбувається передача оренди землі в Україні. Також повідомляли, що нові норми проєкту закону №13023 мають на меті врегулювати процедуру вилучення земельних ділянок у разі систематичних боргів.