Мазут добрался до Одессы — загрязнение пляжа

Одесское побережье. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Местные жители заметили мазут на песке на одном из одесских пляжей. Скорее всего, это остатки нефтепродуктов с российских танкеров "Вологонефть", которые потерпели крушение в Черном море.

Видео с мазутом на пляже распространяется по соцсетям.

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На видео можно увидеть, как неравнодушная одесситка собирает мазут с одесского пляжа в пакеты, два из которых уже почти заполнены. Однако море постоянно продолжает прибивать волнами к берегу остатки нефтепродуктов. Поэтому женщина просит горожан не оставаться в стороне, а помочь.

"Он все прибывает и прибывает, на берег выбрасывает его. Надо идти и собирать понемногу, потому что непонятно как оно будет дальше. Берите резиновые перчатки, пластиковые пакеты и понемногу собираем",— говорит на видео одесситка, которая нашла мазут.

Напомним, недавно мы писали об экологе, который обвинил Минприроды в саботаже. А также об убытках от разлива мазута в Черном море.